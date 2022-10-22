بيان هام للخارجية السعودية حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي شرق اليمن

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 452

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية أمس، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وأوضحت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يعد خرقاً حوثيا سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وأضافت أن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، التي رفضت هذه المليشيا تمديدها وتوسيعها، بالرغم من كل الجهود التي بذلت وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

وأكدت الخارجية السعودية، موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية.