عاجل: رسالة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة اليمنية الى رئيس واعضاء مجلس الأمن

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تقدمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه بشأن الهجمات الحوثية على كل من مينائي رضوم والضبة النفطيين، وفق ما نشرته العربية نت.

وامس الجمعة أعلنت الحكومة اليمنية أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي. وطالبت المجتمع الدولي باتّخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة ما وصفته بالعمل الإرهابي، والنظام الإيراني الذي يقف خلفه.

وأقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن، أمس الجمعة.

ومنذ انتهاء الهدنة، في 2 أكتوبر الجاري، أطلقت الميليشيا تهديدات باستهداف سفن المشتقات النفطية والشركات العاملة في المجال النفطي في البلاد، في حال لم يُستجب لشروطها التي وضعتها.