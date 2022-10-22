بيان هام للخارجية السعودية حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي شرق اليمن عاجل: رسالة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة اليمنية الى رئيس واعضاء مجلس الأمن مواقف واحدة للإصلاح والانتقالي تعقيبا على الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موانئ تصدير النفط هجمات حوثية بدأت يوم الثلاثاء استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتين.. تفاصيل ما حدث ما بعد استهداف ميناء الضبة.. تحول جديد في مسار الحرب اليمينة سيكون له تداعيات خطيرة ما حقيقة منع قطر اليمنيين من حضور مباريات كأس العالم؟ بيان للبرلمان العربي تعليقا على الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي ومصر تحذر الكشف عن تفاصيل توقيع إتفاق السعودية والصين على حفظ استقرار سوق النفط عالميا قناة الجزيرة تثير جدلا بسبب وزير التسامح الإماراتي وقرقاش يعلق ضبط وثائق سرية في حيازة ترمب تتعلق بإيران والصين
تقدمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه بشأن الهجمات الحوثية على كل من مينائي رضوم والضبة النفطيين، وفق ما نشرته العربية نت.
وامس الجمعة أعلنت الحكومة اليمنية أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي. وطالبت المجتمع الدولي باتّخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة ما وصفته بالعمل الإرهابي، والنظام الإيراني الذي يقف خلفه.
وأقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن، أمس الجمعة.
ومنذ انتهاء الهدنة، في 2 أكتوبر الجاري، أطلقت الميليشيا تهديدات باستهداف سفن المشتقات النفطية والشركات العاملة في المجال النفطي في البلاد، في حال لم يُستجب لشروطها التي وضعتها.