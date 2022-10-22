هجمات حوثية بدأت يوم الثلاثاء استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتين.. تفاصيل ما حدث

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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استهدفت جماعة الحوثي الانقلابية، موانئ نفطية شرق اليمن، خلال الايام الماضية، بحسبما اعلنت عنه مصادر رسمية حكومية.

بداية شن الحوثيون هجوما بالطائرات المسيرة على ميناء النشمة، الواقع بمديرية رضوم محافظة شبوة (شرق) ويسمى ايضا ميناء رضوم ، لكن محافظ شبوة عوض العولقي الموالي للامارات لم يعلن عن ذلك.

الهجوم حدث يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، وفق ما اعلنت عنه الحكومة ومحافظ حضرموت والمتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي.

المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري إن الحوثيين شنوا هجوماً بطائرات مسيرة على المنشآت النفطية في محافظتي شبوة، وحضرموت، حيث استهدفت ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م ميناء النشيمة بمحافظة شبوة.

وقال المجلس إن "مليشيات الحوثي الإرهابية تتمادى في عدوانها بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية، حيث استهدفت ليلتي 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، وها هي اليوم الجمعة تستهدف ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت، بطائرتين مسيرتين".

اما محافظ حضرموت بن ماضي فقال امس الجمعة أن الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة شرق المكلا بحضرموت هو الثاني خلال يومين، إذ سبق أن استهدف هجوم مماثل ميناء النشمية في محافظة شبوة.

رواية ثالثة تفصيلية اعلنت عنها وزارة النفط والمعادن، امس الجمعة حيث قال أن المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً، استهدفت المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بطيران مسير من خلال الاعتداءات الارهابية، على مينائي رضوم(النشيمة) بشبوة وميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت، دون أي أضرار بشرية أو مادية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المليشيا الحوثية نفذت اعتداءات إرهابية بطيران مسير ليلتي ١٨ و١٩ أكتوبر على السفينة (hana) وعلى السفينة (التاج بوت بليو ووتر) الراسية في الميناء (تقصد ميناء رضوم) ، دون أن تتمكن من إحداث أضرار بشرية أو مادية.

وفيما يخص ميناء الضبة قال بيان الوزارة أن المليشيا الحوثية وجهت في تاريخ 10 أكتوبر 2022م تهديدات إرهابية برسالة عبر البريد الالكتروني لمالك الباخرة اليونانية (Maran Canopus)، عبر ما تطلق عليه بقوات خفر السواحل التابعة للمليشيات الحوثية، وكذلك بيان تهديدي صادر من ما يطلق عليه مكتب وزير خارجية المليشيا تضمن تهديدات إرهابية باستهداف الباخرة (Maran Canopus) الحاملة للعلم اليوناني، مما دفع مالك الباخرة لعدم دخول ميناء الضبة نتيجة هذا التهديد الإرهابي غير المسبوق.

واضاف البيان، إن الشركة المنتجة قامت بالتعاقد مع باخرة أخرى (Nissos Kea) تحمل علم دولة جزر المارشال و دخلت الميناء في تاريخ 18/10/2022.. لافتاً الى أنه عند الساعة 13:09 بدأت طائرات مسيرة دخول محيط ميناء الضبة، وأبلغت الجهات الأمنية بذلك الاختراق، وفي الساعة 14:05 تم الاستهداف الإرهابي الأول للباخرة من قبل طائرة مسيرة، و في الساعة 14:20 حصل الاستهداف الإرهابي الثاني في محيط الباخرة ومنصة التحميل، دون أن ينتج أي أضرار بشرية أو مادية.

وأكدت وزارة النفط والمعادن، استمرار عمل كافة شركات النفط، وأنها على تواصل مع الشركات الناقلة لتأمين عملية تصدير النفط الخام ومع بقية مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين عملية التصدير.

بيان أصدرته الحكومة الشرعية امس الجمعة، قالت فيه ان المليشيات الحوثية هاجمت ميناء الضبة الجمعة وقبله ميناء رضوم يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.

بيان الحكومة اطلع عليه مأرب برس جاء فيه: أقدمت المليشيات الحوثية الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

ولفتت الحكومة الى ان هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية حيث سبق وان استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته ، معتبرة هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت تهديداً سافراً لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

ومنذ انتهاء الهدنة، في 2 أكتوبر الجاري، أطلقت الميليشيا تهديدات باستهداف سفن المشتقات النفطية والشركات العاملة في المجال النفطي في البلاد، في حال لم يُستجب لشروطها التي وضعتها لتجديد الهدنة.