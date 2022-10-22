ما بعد استهداف ميناء الضبة.. تحول جديد في مسار الحرب اليمينة سيكون له تداعيات خطيرة

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 559

حذر خبير اقتصادي يمني السبت، من تحول جديد في مسار الحرب اليمنية سيكون له تداعيات خطيرة، لبلد يشهد حربا منذ ثماني سنوات، وذلك بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بحضرموت.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات إن استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت بطيران مسير وقبله ميناء النشيمة في شبوة تحول جديد في مسار الحرب اليمنية سيكون له تداعيات خطيرة.

ولفت نصر إلى أن البنك الدولي كان قد سجل نموا اقتصاديا متوقعا بنسبة 2 بالمئة نظرا لعودة صادرات النفط الى مستوى التصدير في 2014 م اي ما قبل الحرب الراهنة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث العسكري للمليشيات الحوثية يحيى سريع، أن الجماعة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

فيما أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، في بيان، على أن "كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية".

وكان محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، كشف أن هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي، جاء بعد تهديدات أرسلتها الجماعة إلى وزارة النقل اليونانية، وأن الهجوم هو الثاني خلال يومين، إذ سبق أن استهدف هجوم مماثل ميناء النشمية في محافظة شبوة.

من جانبها اكدت وزارة النفط والمعادن، أستمرار عمل كافة شركات النفط، وانها على تواصل مع الشركات الناقلة لتأمين عملية تصدير النفط الخام ومع بقية مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين عملية التصدير.