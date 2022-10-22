ليس ميناء الضبة فقط.. هجمات حوثية بدأت يوم الثلاثاء استهدفت مؤاني تصدير النفط في محافظتين.. تفاصيل ما حدث ما بعد استهداف ميناء الضبة.. تحول جديد في مسار الحرب اليمينة سيكون له تداعيات خطيرة ما حقيقة منع قطر اليمنيين من حضور مباريات كأس العالم؟ بيان للبرلمان العربي تعليقا على الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي ومصر تحذر الكشف عن تفاصيل توقيع إتفاق السعودية والصين على حفظ استقرار سوق النفط عالميا قناة الجزيرة تثير جدلا بسبب وزير التسامح الإماراتي وقرقاش يعلق ضبط وثائق سرية في حيازة ترمب تتعلق بإيران والصين الحوثيون يصعّدون في حملات القمع ضد أبناء القبائل في صنعاء وعمران أرقام صادمة عن حالة انتحار سجلتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال 6أشهر قوات عسكرية ضخمة أوكرانية تقترب من الحصن الروسي في خيرسون
حذر خبير اقتصادي يمني السبت، من تحول جديد في مسار الحرب اليمنية سيكون له تداعيات خطيرة، لبلد يشهد حربا منذ ثماني سنوات، وذلك بعد الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بحضرموت.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات إن استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت بطيران مسير وقبله ميناء النشيمة في شبوة تحول جديد في مسار الحرب اليمنية سيكون له تداعيات خطيرة.
ولفت نصر إلى أن البنك الدولي كان قد سجل نموا اقتصاديا متوقعا بنسبة 2 بالمئة نظرا لعودة صادرات النفط الى مستوى التصدير في 2014 م اي ما قبل الحرب الراهنة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث العسكري للمليشيات الحوثية يحيى سريع، أن الجماعة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.
فيما أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، في بيان، على أن "كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية".
وكان محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، كشف أن هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي، جاء بعد تهديدات أرسلتها الجماعة إلى وزارة النقل اليونانية، وأن الهجوم هو الثاني خلال يومين، إذ سبق أن استهدف هجوم مماثل ميناء النشمية في محافظة شبوة.
من جانبها اكدت وزارة النفط والمعادن، أستمرار عمل كافة شركات النفط، وانها على تواصل مع الشركات الناقلة لتأمين عملية تصدير النفط الخام ومع بقية مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين عملية التصدير.