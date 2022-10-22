ما حقيقة منع قطر اليمنيين من حضور مباريات كأس العالم؟

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فوجئ المئات من اليمنيين ممن يحملون تذاكر بطاقات هيا الخاصة بحضور مباريات كأس العالم 2022م بإلغائها من قبل دولة قطر البلد المستضيف للبطولة على الرغم من الموافقة عليها مسبقاً.
وقال عدد من اليمنيين، انهم تفاجئوا بعد منحهم الموافقة على بطاقة هيا الإلزامية لدخول قطر خلال المونديال، وإنهاء إجراءات السكن وما ترتب على ذلك من تكلفة مادية، فوجوا برسالة الكترونية تبلغهم بإلغاء بطاقات هيا الخاصة بهم، دون أي توضيح.
وقال الإعلامي الرياضي ماجد الطياشي، حضرت نهائي سوبر لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري في قطر وحصلت على بطاقة هيا، اشتريت تذاكر كأس العالم، وحجزت مكان الإقامة طوال فترة البطولة، واليوم يأتيني رد بإن طلب هيا الخاصة بكأس العالم مرفوض، وعند المحاولة مرة ثانية بطلب ربط التذاكر بالبطاقة يرد بالقول: غير قادر على إعادة تقديم طلبك. لقد وصلت إلى الحد الأقصى لإعادة التقديم.
وأضاف الطياشي، مثلي العشرات بل المئات من اليمنيين من مختلف أرجاء العالم تم إلغاء بطاقة هيا الخاصة بهم بدون أي مبرر.
وطالب الطياشي من السفير اليمني في الدوحة راجح بادي، بمخاطبة السلطات القطرية حول الأمو للتوضيح وحل الإشكالية.
من جانبه، قال الناشط اليمني صدام المدني، إن قطر قررت حرمان اليمنيين بشكل عام من دخول قطر، برغم أن هؤلاء التزموا بجميع المتطلبات.
وكتب الصحفي اليمني محمد الصالحي على تويتر: تمارس قطر عنصرية ضد اليمنيين حيث قامت بإلغاء كل البطائق الخاصة باليمنيين برغم حصولهم على بطاقة هيا لحضور كأس العالم.
وقال عادل عامر: قطر بطريقة عنصرية ضد اليمنيين قامت بإلغاء كل البطائق الخاصة باليمنيين برغم حصولهم على بطاقة هيا لحضور كأس العالم.
الناشط احمد الاشول قال :بدون ادنى احترام العمل بمبادىء الفيفاولا احترام لأي قوانين رياضية، قامت قطر بإلغاء كل بطاقات هيا التابعة لليمنيين على الرغم انهم دفعوا قيمة تذاكر مباريات كأس العالم وقيمة بطاقات هيا وقيمة تذاكر الطيران والحجوزات ، المئات تم الغاء تذاكرهم وبطايقهم وكذلك العراقيين ،مافيش عنصرية اسوء من هذا الشيء.اعتقد من الضرورة تقديم شكوى رسمية للفيفا.
وبطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تُعد البطاقة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من خارجها، الذين سيصل إليهم عبر البريد الإلكتروني تصريح دخول قطر، بعد الموافقة على طلباتهم لبطاقة هيّا.
وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخبا.
وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.