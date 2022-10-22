بيان للبرلمان العربي تعليقا على الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي ومصر تحذر

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدان البرلمان العربي، اليوم السبت، محاولة استهداف ميليشيا الحوثي ميناء الضبة في حضرموت بطائرتين مسيرتين، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجدد البرلمان العربي التأكيد على تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيا الانقلابية، مشددا رفضه الكامل للتصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية، والضغط على ميليشيا الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

بدورها أدانت مصر، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت بجنوب شرق اليمن أمس، محملة الجماعة مسؤولية التصعيد الراهن في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن على الحوثيين التخلي عن مواقفهم "المتعنتة" والتجاوب فورا مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية.

وحذر البيان من مغبة "استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني".

وحمّلت الوزارة الجماعة المسلحة أيضا مسؤولية "عرقلة" جهود تجديد الهدنة، وشددت على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.

وأقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا، أمس الجمعة، في حين قالت الحكومة اليمنية إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي.