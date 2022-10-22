قناة الجزيرة تثير جدلا بسبب وزير التسامح الإماراتي وقرقاش يعلق

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أثارت قناة "الجزيرة" جدلا بتغطيتها لموقفين قام بهما وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال رعايته حفل تخريج طلبة "جامعة العين" قبل أيام.
وخلال برنامج للإعلامي أحمد فاخوري، فقد سلطت "الجزيرة" الضوء على انتقاد الشيخ الإماراتي لاثنين من الحضور بسبب كلامهما خلال الحفل، بالإضافة إلى إلقائه بشهادة فتاة خريجة، بعد أن قامت بإرسال تحية للجمهور، والاحتفال بطريقة لافتة.
وأورد فاخوري آراء تقول إن وزير التسامح الإماراتي الذي بدا "متسامحا" مع الجالية الهندوسية في الإمارات قبل أيام، أظهر خلاف ذلك في حفل التخريج. واعتبر إماراتيون أن تغطية "الجزيرة" للحدث بهذه الصورة تخل باتفاق المصالحة في "العلا" الذي عقد بين البلدين، إضافة إلى السعودية ومصر والبحرين، مطلع العام 2021.
في حين علق المستشار الدبلوماسي لرئيس البلاد، أنور قرقاش، بأن "الإمارات طوت صفحة الخلاف إلى الأبد، ولن تنجر إلى الترهات والمهاترات".
وتابع بأن "الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، شغله الشاغل أمنه وازدهاره ومستقبله، نسعى بجد واجتهاد إلى القمم وإلى موقع رائد بين الأمم، ونأسف لمن استخف وشغلته توافه الأمور".
وكانت حادثة وزير التسامح الإماراتي المتهم بقضية اعتداء جنسي من قبل مواطنة بريطانية قبل سنوات، أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل