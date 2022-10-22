اليمن تطلع واشنطن على تداعيات الهجمات الحوثية على مينائي رضوم والضبة تقرير: وثائق سرية أُعيدت من منزل ترمب تحتوي أسرارا عن إيران عملة بريكس وتأثيرها على هيمنة الدولار نذر أول شقاق أوروبي أمريكي.. ماكرون يهاجم واشنطن: تبيعوننا النفط بأضعاف سعره! الهجوم الحوثي على ضبة.. الحكومة الشرعية تصدر بياناً هاماً وتتحدث عن خيارات مفتوحة للرد وإجراءات صارمة وقوية مليشيات الحوثي تكشف تفاصيل هجومها على ميناء الضبة النفطي شرقي حضرموت الإدارة الأميركية تبدا تحركا واسعا لتغطية احتياجات النشطاء الايرانيين للنت الفضائي عبر ايلون ماسك .. اول رد من الحكومة اليمنية ووزارة النفط تكشف التفاصيل بخصوص ميناء الضبة والشركات النفطية اتفاق سعودي صيني في مجال الطاقة يربك واشنطن الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية
أطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر اتصال هاتفي، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، على تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على مينائي رضوم والضبة النفطيين اللذان استهدفتهما المليشيات الحوثية بالطيران المسير والصواريخ في محاولة لإرهاب الشركات النفطية ومنعها من دخول المينائين.
واكد بن مبارك، أن هذه الأفعال الإرهابية تمثل استهدافاً مباشراً للشعب اليمني وللبنية التحتية وللمقدرات الاقتصادية، كما أنها تقوض كافة الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في اليمن أو تلك المتعلقة بمفاوضات تمديد الهدنة..محذراً من التداعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية على ضمان سلامة امدادات ونقل الطاقة.
كما أكد بن مبارك، أن الحكومة اليمنية ستقوم بكل ما يلزم لضمان حماية وصون مقدرات الشعب اليمني ووقف العبث والعدوان الحوثي..مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم وقوي ضد التهديدات الإرهابية الحوثية وتحميل مرتكبيها المسؤولية، والعمل بما يضمن منع تكرار هذه الهجمات الإرهابية أو اتساع نطاقها بما قد يحمله ذلك من تهديد للأمن والسلم والدولي.