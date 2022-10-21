نذر أول شقاق أوروبي أمريكي.. ماكرون يهاجم واشنطن: تبيعوننا النفط بأضعاف سعره!

الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتقد الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أسعار النفط المرتفعة بحسب رأيه.

ماكرون ينتقد أمريكا

وقال ماكرون: “أميركا تبيع أوروبا الغاز بسعر أكثر ب3 مرات من سعره داخل الولايات المتحدة”.

وبحسب وسائل إعلام غربية يحد تصدير النفط الخام والوقود من تأثير تحركات الرئيس الأمريكي، جو بايدن لخفض أسعار الضخ القياسية.

وجدد بايدن في وقت سابق دعوته لموردي النفط لخفض أسعارهم بعد الإعلان عن زيادة الإنتاج داخل البلاد.

وتعاني أوروبا من أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة البحث عن بدائل للطاقة التي كانت توردها روسيا لأوروبا.