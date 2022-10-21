مليشيات الحوثي تكشف تفاصيل هجومها على ميناء الضبة النفطي شرقي حضرموت

الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، مسؤوليتها عن هجوم بطيران مسير استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان، إن جماعته نفذت "ضربةً تحذيريةً وصفتها بالبسيطة، بهدف منع سفينة نفطية كانت تحاول ما سماه بـ "نهب النفط الخام عبر ميناء الضبّة بمحافظة حضرموت بعد مخالفتها للقراِ الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية".



وأضاف بأن "هذه الرسالةُ التحذيريةُ أتت منعا لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدميةِ له".



وأوضح أن الهجوم جاء "بعدَ قيامِ الجهاتِ المختصةِ بمخاطبةِ السفينةِ وإبلاغِها بالقرارِ استناداً إلى القوانينِ اليمنيةِ النافذةِ وكذلك القوانينِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ".



وأشار إلى أنه "تم التعاملُ مع السفينةِ بإجراءاتٍ تحذيريةٍ حرِصا على الحفاظِ على سلامةِ وأمنِ البنيةِ التحتيةِ لليمنِ وكذا أمنِ السفينةِ وطاقمِها".



وأكد سريع أن جماعته "لن تترددَ في القيامِ بواجبِها في إيقافِ ومنعِ أيّ سفينةٍ تحاولُ نهبَ ثرواتِ شعبِنا اليمني" مشيرا إلى قدرة جماعته "على شنِّ المزيدَ من العملياتِ التحذيرية" لحمايةً ثروات اليمن من العبثِ والنهبِ.



وجدد البيان، تحذيرات الحوثيين لـ "كافةِ الشركاتِ المحليةِ والأجنبيةِ بالامتثالِ الكاملِ لقراراتِ السلطةِ في العاصمةِ اليمنيةِ صنعاء بالابتعادِ عن أيِّ مساهمةٍ في نهبِ الثروةِ اليمنيةِ".



وفي وقت سابق، استهدفت طائرات مسيرة تابعة للحوثيين محيط ميناء الضبة النفطي شرقي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مع وصول سفينة لنقل شحنة من النفط الخام من الميناء.

