عاجل.. اول رد من الحكومة اليمنية ووزارة النفط تكشف التفاصيل بخصوص ميناء الضبة والشركات النفطية

الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اعلنت وزارة النفط والمعادن، ان المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً، استهدفت المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بطيران مسير من خلال الاعتداءات الارهابية، على مينائي رضوم والضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت دون أن اي اضرار بشرية او مادية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان المليشيا الحوثية نفذت اعتداءات ارهابية بطيران مسير ليلتي ١٨ و ١٩ اكتوبر على السفينة (hana ) وعلى السفينة (التاج بوت بليو ووتر) الراسية في الميناء دون أن تتمكن من احداث اي اضرار بشرية او مادية".

واضاف البيان " ان المليشيات الحوثية وجهت في تاريخ 10 أكتوبر 2022م تهديدات ارهابية برسالة عبر البريد الالكتروني لمالك الباخرة اليونانية (Maran Canopus) يوم 7 أكتوبر 2022م عبر ما تطلق عليه بقوات خفر السواحل التابعة للمليشيات الحوثية، وكذلك بيان تهديدي من ما يطلقوا عليه مكتب وزير خارجية المليشيا تضمنت تهديدات ارهابية باستهداف الباخرة (Maran Canopus) الحاملة للعلم اليوناني، مما دفع مالك الباخرة لعدم دخول ميناء الضبة نتيجة هذا التهديد الإرهابي غير المسبوق".

واشار البيان، الى ان الشركة المنتجة قامت بالتعاقد مع باخره أخرى (Nissos Kea) تحمل علم دولة جزر المارشال و دخلت الميناء في تاريخ 18/10/2022..

لافتاً الى انه في الساعة 13:09 بدأت طائرات مسيرة دخول محيط ميناء الضبة وأبلغت الجهات الأمنية بذلك الاختراق، و في الساعة 14:05 تم الاستهداف الارهابي الاول للباخرة من قبل طائرة مسيرة، و في الساعة 14:20 حصل الاستهداف الارهابي الثاني في محيط الباخرة ومنصة التحميل، دون أن ينتج اي اضرار بشرية او مادية.

واكدت وزارة النفط والمعادن، أستمرار عمل كافة شركات النفط، وانها على تواصل مع الشركات الناقلة لتأمين عملية تصدير النفط الخام ومع بقية مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين عملية التصدير.