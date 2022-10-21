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اتفاق سعودي صيني في مجال الطاقة يربك واشنطن

الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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اكد وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومسؤول الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية جانغ جيان هوا، حرصهما العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.

وأكد وزير الطاقة السعودي خلال اجتماعًا مع المسؤول الصيني عقد عبر الاتصال المرئي، على أهمية أن تتبادل الصين والمملكة، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، الآراء باستمرار..مجددين استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.

وقالت وقالت الانباء السعودية (واس) ان الجانبان اكدا على أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة..

منوهين بأن المملكة تظل الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين. واتفق الجانبان على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية.  

ونشب خلاف بين واشنطن والرياض منذ اتخاذ أوبك+ قراراً بخفض الإنتاج رغم أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سعت إلى أن يؤجل التكتل هذا القرار لمدة شهر، بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وتمسكت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بسياسة صارمة للقضاء على كوفيد-19 هذا العام مما كانت له تبعات ثقيلة على الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وخفض الطلب على الوقود

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