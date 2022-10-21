الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية بعد تطبيع حركة حماس مع نظام الأسد. الخارجية الأمريكية تحذر من اي تطبيع عاجل: المليشيات الحوثية تتعهد لموسكو بضرب المنشآت النفطية في اليمن ومنع اي تصدير للغاز او النفط للقاره الأوروبية... تفاصيل صفقة الفيتو . هجوم حوثي بالطيران المسيّر يستهدف ميناء نفطي شرق اليمن شاهد الصور.. اكتشاف مدينة يمنية قديمة كانت مطمورة تحت الرمال! المعارضة الإيرانية تعلن احصائية كبيرة لضحايا الإحتجاجات الشعبية المتواصلة وفاة مفاجئة لمدرب كرة قدم اثناء المباراة حقائق جديدة تتكشف حول حقنة الموت الحوثية بصنعاء تعرف على رئيسة حكومة بريطانيا.. صاحبة أقصر مدة في هذا المنصب بتاريخ البلاد وسبب استقالتها رونالدو يفاجئ الجميع بعد قرار استبعاده من تشيكلة مان يونايتد أمام تشيلسي
جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب، الخميس، تضامنه المطلق مع الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال الاتحاد في بيانه الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع عشر الذي انعقد في القاهرة، إن الصحفيين اليمنيين يتعرضون لأبشع أشكال الاستهداف من قتل واختطاف واعتقال وسجن دون حتى محاكمات.
ودعا الاتحاد إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات و إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين.
ويواجه الصحفيون عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، المختطفين لدى مليشيات الحوثي في صنعاء منذ 2015 ، خطر الموت على خلفية عملهم الصحفي.
ويتعرض الصحفيون الأربعة منذ اختطافهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وهم الآن يواجهون خطر الاعدام.