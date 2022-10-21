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الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية

الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب، الخميس، تضامنه المطلق مع الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الاتحاد في بيانه الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع عشر الذي انعقد في القاهرة، إن الصحفيين اليمنيين يتعرضون لأبشع أشكال الاستهداف من قتل واختطاف واعتقال وسجن دون حتى محاكمات.

ودعا الاتحاد إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات و إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين.

ويواجه الصحفيون عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، المختطفين لدى مليشيات الحوثي في صنعاء منذ 2015 ، خطر الموت على خلفية عملهم الصحفي.

ويتعرض الصحفيون الأربعة منذ اختطافهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وهم الآن يواجهون خطر الاعدام.

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