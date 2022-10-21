الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية بعد تطبيع حركة حماس مع نظام الأسد. الخارجية الأمريكية تحذر من اي تطبيع عاجل: المليشيات الحوثية تتعهد لموسكو بضرب المنشآت النفطية في اليمن ومنع اي تصدير للغاز او النفط للقاره الأوروبية... تفاصيل صفقة الفيتو . هجوم حوثي بالطيران المسيّر يستهدف ميناء نفطي شرق اليمن شاهد الصور.. اكتشاف مدينة يمنية قديمة كانت مطمورة تحت الرمال! المعارضة الإيرانية تعلن احصائية كبيرة لضحايا الإحتجاجات الشعبية المتواصلة وفاة مفاجئة لمدرب كرة قدم اثناء المباراة حقائق جديدة تتكشف حول حقنة الموت الحوثية بصنعاء تعرف على رئيسة حكومة بريطانيا.. صاحبة أقصر مدة في هذا المنصب بتاريخ البلاد وسبب استقالتها رونالدو يفاجئ الجميع بعد قرار استبعاده من تشيكلة مان يونايتد أمام تشيلسي
حذر المتحدثُ باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس من أيِ تطبيعٍ للعلاقات مع رئيس النظام السوري، معتبرا أنّ مصالحته مع حركة حماس تُظهر عزلتَه دوليا وإقليميا.
وأضاف بالقول: "نحذرُ من أيَّ تطبيعٍ للعلاقاتِ مع رئيسِ النظامِ السوري بشار الأسد..
تواصُلُ دمشق مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكدُ لنا عزلتَهُ. إنّ هذا يضرُّ بمصالحِ الشعبِ الفلسطيني ويقوّضُ الجهودَ العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".
نيد برايس شدد بالقول: "سنواصُلُ رفضَ أي دعمٍ لإعادةِ تأهيلِ نظامِ الأسد، لا سيما من المنظماتِ المصنفةِ إرهابيةً كحركةِ حماس
.. وهذا مثالٌ آخر على رفضِ نظامِ الأسدِ المتهورِ لجهودِ المجتمعِ الدولي للتوصلِ إلى حلٍّ سلمي للصراعِ وفقاً لقرارِ مجلسِ الأمنِ الدولي رقم 2245".
وكان الرئيس السوري قد استقبل الأربعاء الماضي وفدا من حركة حماس، في زيارة هي الأولى منذ مغادرة الحركة لسوريا قبل 10 سنوات على خلفية الأزمة في البلاد.
وترأس وفدَ حماس عضوُ المكتب السياسي للحركة خليل الحية.