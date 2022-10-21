عاجل: هجوم حوثي بالطيران المسيّر يستهدف ميناء نفطي شرق اليمن

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شنت مليشيات الحوثي قبل قليل (الثالثة عصرا) هجوما بالطيران المسيّر استهدف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا في حضرموت.
وقال محافظ حضرموت لتلفزيون الحدث أن مسيرتين حوثيتين استهدفت ميناء الضبة النفطي.
وصباح اليوم الجمعة اغلق ميناء الضبة بالكامل، بعد وصول سفينة NISSOS إلى ميناء الضبة لتحميل 2 مليون برميل من النفط الخام،وفق مصادر محلية تحدثت لمأرب برس.
الهجوم جاء بالتزامن مع قرب رسوء السفينة لتحميل شحنة نفط خام من الميناء.
ويأتي الهجوم عقب التهديدات الحوثية الأخيرة بمنع تصدير النفط من الميناء حيث اطلقتها جماعة الحوثي فور انتهاء الهدنة الاخيرة .