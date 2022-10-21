شاهد الصور.. اكتشاف مدينة يمنية قديمة كانت مطمورة تحت الرمال!

الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال باحث ومؤرخ يمني، انه تم اكتشاف مدينة يمنية مطمورة تحت الرمال، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الباحث والمؤرخ الشيخ مختار بن جابر بن عبدالله شجاب الزرنوقي في بيان نشره بتاريخ 18 أكتوبر الجاري ، إنه تمكن، ومعه عدد من الباحثين، من اكتشاف مدينة المنامة التاريخية، غربي مدينة زبيد، بمحافظة الحديدة.

وأوضح ، أن الاكتشاف التاريخي جاء بعد سنوات من البحث في بطون المصادر والنزول الميداني، وقد تحدثت عن هذه المدينة كثير من المصادر التاريخية، وهي مدينة عظيمة موجودة منذ القرون الغابرة، وفق الباحث .

ويذكر المؤرخون أن المدينة من بناء دقيانوس، وبنيت قبل مدينة زبيد بزمن طويل، لكنها اندثرت وطمرت تحت الرمال.

وبحسب ما كتبه عنها فهي احدى المدن العظيمة التي قرأنا عن قصورها وبساتينها وحدائقها الغناء في المخطوطات التاريخية ، ولم يكن يعلم أحد اين هي حتى تم اكتشافها ، تحت الرمال شمال غرب مدينة زبيد.

ومدينة المنامة ، تعد من أقدم المدن في الساحل التهامي، شمال غرب زبيد ، وهي من أعظم المدن التهامية التي اندثرت وطمرت تحت الرمال.

التالي صور لجزء بسيط يظهر بعض بنيانها واغلب المدينة مازالت مطموره تحت الرمال..