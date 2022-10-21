وفاة مفاجئة لمدرب كرة قدم اثناء المباراة

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توفي روي غيمارايش مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي بشكل مفاجئ على إثر أزمة صحية، خلال قيادته إحدى المباريات الودية أمام القادسية استعدادا لبطولة الدوري تحت 17 عاما مساء الأربعاء.
ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت المدرب الأربعيني في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.
ويُعدّ غيمارايش مدرباً معروفاً في كرة الصالات الإماراتية عندما كان يقود فريق دبا الحصن في 2019.
ودرب الراحل كذلك أندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الإمارات.