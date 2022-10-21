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رونالدو يفاجئ الجميع بعد قرار استبعاده من تشيكلة مان يونايتد أمام تشيلسي

الجمعة 21 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تدرب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، مع فريق تحت 21 عاما، بعد قرار استبعاده من قائمة الفريق الأول لمواجهة تشيلسي، غدا السبت، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن كريستيانو رونالدو شارك في التدريبات الصباحية لفريق الشباب تحت 21 عاما، اليوم الجمعة، في كارينغتون (مركز تدريب مانشستر يونايتد).

وأصدر المان يونايتد بيانا، أمس الخميس، أكد فيه بأن كريستيانو رونالدو لن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي في البريميرليغ.

وتفاقمت الأزمة بين النجم البرتغالي وفريقه، بعدما غادر رونالدو أرضية ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة ضد توتنهام (2-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار غضب الكثير من الجماهير، وهو ما دفع الإدارة لمعاقبته بعدم مشاركته ضد تشيلسي.

ويعاني رونالدو تحت إشراف إريك تين هاغ المدير الفني للشياطين الحمر على مقاعد البدلاء، وهو وضع لا يتقبله، على الرغم من تقديمه باعتذار رسمي على ما بدر منه في مواجهة توتنهام.

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