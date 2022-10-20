حضرموت..السلطة المحلية بسيئون تنظم حفلاً فنيا احتفاء بثورتي سبتمبر وأكتوبر

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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نظمت السلطة المحلية ومكتب وزارة الثقافة بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس، بمدينة سيئون، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاء بالذكرى الـ 60 لثورة 26 سبتمبر، والذكرى 59 لثورة 14 أكتوبر.



وفي الحفل أوضح وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي أن هذه المناسبة العظيمة لن تنسى في تاريخ اليمن، وسيتوارث الأجيال الملاحم والبطولات التي قدمها الشهداء من أجل انتصار الثورة وإجلاء المستعمر البريطاني من جنوب اليمن.



ولفت السعيدي، أن الظرف الراهن، يستدعي من الجميع توحيد الجهود، وتضميد الجراح، ورأب الصدع، وترك الخلافات الجانبية من أجل الخروج بسلام من هذا المنعطف الخطير الذي تمر به بلادنا.



من جانبه أشار مدير عام مكتب الثقافة بوادي وصحراء حضرموت أحمد بن دويس، إلى أن للمثقف دور كبير وحضور متميز، منذ الوهلة الأولى لقيام الثورة، من خلال القصائد التي ألهبت حماس الجماهير التواقة للحرية، وحافزاً معنوياً للثوار في جبهات القتال لما تحمله من معنى، ودلالات تعبر عن قيم الثورة.



وألقيت في الحفل قصيدتان للشاعرين لطفي بن سعيدان، وصلاح بن هاشم، ولوحة فنية غنائية، بعنوان مكاسب وطن، قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لمكتب وزارة الثقافة، إضافة إلى تقديم أنشودة وطنية وأغنية تراثية، وعرض لفرقة الكشافة بمكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء.