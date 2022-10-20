حضرموت..السلطة المحلية بسيئون تنظم حفلاً فنيا احتفاء بثورتي سبتمبر وأكتوبر أوروبا “أضاعت البوصلة”.. تقرير يكشف تفككاً غير مسبوق يواجه القارة العجوز شاهد.. بوتين ينبطح أمام جنوده ويطلق الرصاص الحكومة الشرعية: مليشيات الحوثي أفشلت كل المبادرات لإعادة صرف رواتب الموظفين شرطة تعز تكشف مصير الطالبة المختفية بظروف وملابسات غامضة الحزب الإشتراكي بمحافظة الجوف: مجلس القيادة الرئاسي خيب الآمال بالخطوات التي اتخذها منذ اعلانه وأبناء الجوف لن يسمحوا لأي كان بمصادرة تضحياتهم وزير الدفاع يكرم أول يمنية تخرجت كطيار حربي في القوات المسلحة من كلية علوم الطيران الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية للباحث حسن الحجازي إسناد أمانة العاصمة يقيم ندوة بعنوان ثورتي سبتمبر وأكتوبر المنطلق والمسار رئيس الأركان:مشروع التخلف والدمار لم يكتف بإذلال الشعب بل قدم صورة ضباط وأفراد القوات المسلحة في صورة العكفي الذي يقدم الولاء والطاعة لسيده فقط
نظمت السلطة المحلية ومكتب وزارة الثقافة بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس، بمدينة سيئون، حفلاً خطابياً وفنياً احتفاء بالذكرى الـ 60 لثورة 26 سبتمبر، والذكرى 59 لثورة 14 أكتوبر.
وفي الحفل أوضح وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي أن هذه المناسبة العظيمة لن تنسى في تاريخ اليمن، وسيتوارث الأجيال الملاحم والبطولات التي قدمها الشهداء من أجل انتصار الثورة وإجلاء المستعمر البريطاني من جنوب اليمن.
ولفت السعيدي، أن الظرف الراهن، يستدعي من الجميع توحيد الجهود، وتضميد الجراح، ورأب الصدع، وترك الخلافات الجانبية من أجل الخروج بسلام من هذا المنعطف الخطير الذي تمر به بلادنا.
من جانبه أشار مدير عام مكتب الثقافة بوادي وصحراء حضرموت أحمد بن دويس، إلى أن للمثقف دور كبير وحضور متميز، منذ الوهلة الأولى لقيام الثورة، من خلال القصائد التي ألهبت حماس الجماهير التواقة للحرية، وحافزاً معنوياً للثوار في جبهات القتال لما تحمله من معنى، ودلالات تعبر عن قيم الثورة.
وألقيت في الحفل قصيدتان للشاعرين لطفي بن سعيدان، وصلاح بن هاشم، ولوحة فنية غنائية، بعنوان مكاسب وطن، قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة لمكتب وزارة الثقافة، إضافة إلى تقديم أنشودة وطنية وأغنية تراثية، وعرض لفرقة الكشافة بمكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء.