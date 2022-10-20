شاهد.. بوتين ينبطح أمام جنوده ويطلق الرصاص

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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مركزاً لتدريب الروس المنضمين بعد التعبئة لأول مرة منذ إعلان استدعاء عسكري جزئي في 21 سبتمبر / أيلول الماضي.
– بوتين ينبطح أمام الجنود
أظهر التلفزيون الرسمي بوتين وهو يزور مركزاً لإطلاق النار في منطقة ريازان جنوب شرقي موسكو مرتدياً ثياباً سوداء ويطلق النار على بندقية قنص مطورة حديثاً ويعانق رجالاً من الجيش.
وأطلق بوتين، الذي كان يرتدي واقيات الأذن ونظارات الأمان، عدة طلقات من بندقية قنص روسية من طراز SVD.
كما تم تصويره وهو يتحدث إلى الضباط ويصافحهم ويتمنى لهم “حظاً سعيداً”.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية التي تديرها الدولة أن القائد العام “راقب التدريبات العملية” بما في ذلك التدريبات على مكافحة الحرائق والتدريب الهندسي والطبي.
وقالت وكالات الأنباء: “إن وزير الدفاع سيرجي شويغو، بجانب بوتين خلال الزيارة، أطلعه على آخر المستجدات بشأن تدريب أولئك الذين تم استدعاؤهم في مسودة التعبئة”.
ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن “أكثر من 200 ألف شخص تم تجنيدهم في الجيش الروسي منذ إعلان بوتيـن حملة التعبئة”.
وتهدف التعبئة الروسية إلى دعم القوات الروسية في أوكرانيا.