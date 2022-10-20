شرطة تعز تكشف مصير الطالبة المختفية بظروف وملابسات غامضة

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، الخميس، العثور على الطالبة المختفية منذ قرابة أسبوع بظروف وملابسات غامضة.

وقال المركز الإعلامي لشرطة تعز، في بيان مقتضب نشر على موقع فيسبوك، إنه تم العثور على المختفية نهى الجماعي مؤكدا أنها بصحة جيدة وأنها "تواصلت بها أسرتها".

ولم تفصح أجهزة الشرطة بالمحافظة عن أي تفاصيل إضافية حتى اللحظة.

وخلال الأيام الماضية، نظم طلاب ونشطاء احتجاجات للمطالبة بالكشف عن مصير الطالبة الجماعي عقب إختفائها المفاجئ بعد دخولها جامعة تعز حيث تدرس فيها.