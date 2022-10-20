الحزب الإشتراكي بمحافظة الجوف:ن مجلس القيادة الرئاسي خيب الآمال بالخطوات التي اتخذها منذ اعلانه وأبناء الجوف لن يسمحوا لأي كان بمصادرة تضحياتهم وزير الدفاع يكرم أول يمنية تخرجت كطيار حربي في القوات المسلحة من كلية علوم الطيران الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية للباحث حسن الحجازي إسناد أمانة العاصمة يقيم ندوة بعنوان ثورتي سبتمبر وأكتوبر المنطلق والمسار رئيس الأركان:مشروع التخلف والدمار لم يكتف بإذلال الشعب بل قدم صورة ضباط وأفراد القوات المسلحة في صورة العكفي الذي يقدم الولاء والطاعة لسيده فقط تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف يرفض قرارات المجلس الرئاسي بتغيير اللواء أمين العكيمي ويوجه رسائل ساخنة للعليمي وكالة سبأ: الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ويصدر توجيهات لوزارة النفط «تفاصيل» محاولة اغتيال تستهدف مدير أمن محافظة شبوة السابق ومقتل نجله الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 تصريحات لمعين عبدالملك حول نمو اقتصاد اليمن هي الأولى منذ اندلاع الحرب.. ماذا قال؟
كرم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ملازم طيار رحمة عزالدين الحوشبي، ومنحها درع القوات المسلحة اليمنية، تقديرا لها كأول فتاة طيار حربي في القوات المسلحة اليمنية، وكذلك اول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران في جمهورية السودان.
واشاد وزير الدفاع بشجاعة الملازم الحوشبي وانضوائها في مجال الطيران الحربي مشيرا الى انها تمثل النموذج المشرق للمرأة اليمنية وجلدها وكفاحها في خدمة وطنها من مختلف المواقع والتخصصات.