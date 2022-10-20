وزير الدفاع يكرم أول يمنية تخرجت كطيار حربي في القوات المسلحة من كلية علوم الطيران

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كرم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ملازم طيار رحمة عزالدين الحوشبي، ومنحها درع القوات المسلحة اليمنية، تقديرا لها كأول فتاة طيار حربي في القوات المسلحة اليمنية، وكذلك اول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران في جمهورية السودان.

واشاد وزير الدفاع بشجاعة الملازم الحوشبي وانضوائها في مجال الطيران الحربي مشيرا الى انها تمثل النموذج المشرق للمرأة اليمنية وجلدها وكفاحها في خدمة وطنها من مختلف المواقع والتخصصات.