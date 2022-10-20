الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية للباحث حسن الحجازي الباحث اليمني حسن الحجازي يحصد درجة الدكتوراة إسناد أمانة العاصمة يقيم ندوة بعنوان ثورتي سبتمبر وأكتوبر المنطلق والمسار رئيس الأركان:مشروع التخلف والدمار لم يكتف بإذلال الشعب بل قدم صورة ضباط وأفراد القوات المسلحة في صورة العكفي الذي يقدم الولاء والطاعة لسيده فقط تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف يرفض قرارات المجلس الرئاسي بتغيير اللواء أمين العكيمي ويوجه رسائل ساخنة للعليمي وكالة سبأ: الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ويصدر توجيهات لوزارة النفط «تفاصيل» محاولة اغتيال تستهدف مدير أمن محافظة شبوة السابق ومقتل نجله الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 تصريحات لمعين عبدالملك حول نمو اقتصاد اليمن هي الأولى منذ اندلاع الحرب.. ماذا قال؟ أعمال مريبة في جزيرة سقطرى اليمنية.. مهبط للطائرات ووصول عمال من جنسيات مختلفة
حصل الباحث حسن احمد مبارك الحجازي على درجة الدكتوراه من كلية الادارة والتجارة تخصص إدارة موارد بشرية من جامعة بامو الهندية بعد عرضٍ متميز ودفاع علني صلب ومتمكن عن أطروحته الموسومة بـ «التحفيز واثره على اداء الموظفين في الشركات النفطية في اليمن».
ونالت الدراسة إعجاب لجنة التحكيم التي تكونت من، البروفيسور فاروجي خان - رئيسًا، والبروفيسور انيل دونقري - عضوًا ومشرفًا خارجيًا، والبروفيسور واقوالي سير - عضوًا ومشرفًا داخليًا.
وخلال المناقشة قدّم الباحث حسن الحجازي عرضًا مميزًا، واشادت اللجنة بأداء الباحث المتمكّن في تخصصه وقد أجاب بثقة على كل تساؤلات اللجنة والجمهور.
وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية مع التوصية بنشر الأطروحة وطباعتها.
الجدير ذكره أن الدكتور حسن الحجازي يعتبر اول حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية في محافظة مارب ومن الباحثين القلائل الذين حصلوا عليها في اليمن وخلال فترة البحث نشر الباحث العديد من الأوراق العلمية في مجلات دوليّة محكّمة وشارك في عدة مؤتمرات دولية ومحلية.