الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية للباحث حسن الحجازي

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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حصل الباحث حسن احمد مبارك الحجازي على درجة الدكتوراه من كلية الادارة والتجارة تخصص إدارة موارد بشرية من جامعة بامو الهندية بعد عرضٍ متميز ودفاع علني صلب ومتمكن عن أطروحته الموسومة بـ «التحفيز واثره على اداء الموظفين في الشركات النفطية في اليمن».

ونالت الدراسة إعجاب لجنة التحكيم التي تكونت من، البروفيسور فاروجي خان - رئيسًا، والبروفيسور انيل دونقري - عضوًا ومشرفًا خارجيًا، والبروفيسور واقوالي سير - عضوًا ومشرفًا داخليًا.

وخلال المناقشة قدّم الباحث حسن الحجازي عرضًا مميزًا، واشادت اللجنة بأداء الباحث المتمكّن في تخصصه وقد أجاب بثقة على كل تساؤلات اللجنة والجمهور.

وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية مع التوصية بنشر الأطروحة وطباعتها.

الجدير ذكره أن الدكتور حسن الحجازي يعتبر اول حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية في محافظة مارب ومن الباحثين القلائل الذين حصلوا عليها في اليمن وخلال فترة البحث نشر الباحث العديد من الأوراق العلمية في مجلات دوليّة محكّمة وشارك في عدة مؤتمرات دولية ومحلية.