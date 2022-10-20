الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية للباحث حسن الحجازي الباحث اليمني حسن الحجازي يحصد درجة الدكتوراة إسناد أمانة العاصمة يقيم ندوة بعنوان ثورتي سبتمبر وأكتوبر المنطلق والمسار رئيس الأركان:مشروع التخلف والدمار لم يكتف بإذلال الشعب بل قدم صورة ضباط وأفراد القوات المسلحة في صورة العكفي الذي يقدم الولاء والطاعة لسيده فقط تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف يرفض قرارات المجلس الرئاسي بتغيير اللواء أمين العكيمي ويوجه رسائل ساخنة للعليمي وكالة سبأ: الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ويصدر توجيهات لوزارة النفط «تفاصيل» محاولة اغتيال تستهدف مدير أمن محافظة شبوة السابق ومقتل نجله الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 تصريحات لمعين عبدالملك حول نمو اقتصاد اليمن هي الأولى منذ اندلاع الحرب.. ماذا قال؟ أعمال مريبة في جزيرة سقطرى اليمنية.. مهبط للطائرات ووصول عمال من جنسيات مختلفة
حصد الباحث حسن الحجازي يُمنح درجة الدكتوراة من جامعة بامو الهندية في إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية في رسالتة الموسومة ( التحفيز وأثره على أداء الموظفين في الشركات النفطية في اليمن ).
ومنحت الباحث درجة الدكتوراة في إدارة الموارد البشرية مع التوصية بنشر الأطروحة وطباعتها ويعتبر أول حاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الموارد البشرية بمحافظة مأرب
. شارك في مناقشة الرسالة كل من البروفسور فاروقي خان - رئيساً و البروفسور انيل دونقري - عضواً والبروفسور واقوالي سير - عضواً .
موقع مأرب برس وكافة العاملين فيه يباركون للزميل حسن حجازي حصوله على درجة الدكتوراة.