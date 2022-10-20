الباحث اليمني حسن الحجازي يحصد درجة الدكتوراة

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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حصد الباحث حسن الحجازي يُمنح درجة الدكتوراة من جامعة بامو الهندية في إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية في رسالتة الموسومة ( التحفيز وأثره على أداء الموظفين في الشركات النفطية في اليمن ).

ومنحت الباحث درجة الدكتوراة في إدارة الموارد البشرية مع التوصية بنشر الأطروحة وطباعتها ويعتبر أول حاصل على درجة الدكتوراة في إدارة الموارد البشرية بمحافظة مأرب

. شارك في مناقشة الرسالة كل من البروفسور فاروقي خان - رئيساً و البروفسور انيل دونقري - عضواً والبروفسور واقوالي سير - عضواً .

موقع مأرب برس وكافة العاملين فيه يباركون للزميل حسن حجازي حصوله على درجة الدكتوراة.