الدكتوراه في ادارة الموارد البشرية للباحث حسن الحجازي الباحث اليمني حسن الحجازي يحصد درجة الدكتوراة إسناد أمانة العاصمة يقيم ندوة بعنوان ثورتي سبتمبر وأكتوبر المنطلق والمسار رئيس الأركان:مشروع التخلف والدمار لم يكتف بإذلال الشعب بل قدم صورة ضباط وأفراد القوات المسلحة في صورة العكفي الذي يقدم الولاء والطاعة لسيده فقط تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف يرفض قرارات المجلس الرئاسي بتغيير اللواء أمين العكيمي ويوجه رسائل ساخنة للعليمي وكالة سبأ: الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ويصدر توجيهات لوزارة النفط «تفاصيل» محاولة اغتيال تستهدف مدير أمن محافظة شبوة السابق ومقتل نجله الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 تصريحات لمعين عبدالملك حول نمو اقتصاد اليمن هي الأولى منذ اندلاع الحرب.. ماذا قال؟ أعمال مريبة في جزيرة سقطرى اليمنية.. مهبط للطائرات ووصول عمال من جنسيات مختلفة
قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، إن مشروع التخلف والدمار لم يكتف بإذلال الشعب وتحقيره بل عمد إلى تقديم صورة ضباط وأفراد القوات المسلحة في صورة "العكفي" الذي يقدم الولاء والطاعة والخدمة لسيده فقط.
وأكد الفريق بن عزيز على أهمية رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف خلف مجلس القيادة الرئاسي والقوات المسلحة لقطع الأذرع الإيرانية الإرهابية إلى الأبد.
جاء هذا خلال حفل تخرج الدورة الرابعة قادة كتائب في المنطقة العسكرية الثالثة للعام التدريبي والقتالي 2022م، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية حضرها رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم.
وهنأ الفريق بن عزيز الضباط الملتحقين بالدورة التدريبية بتخرجهم.. ناقلاً للجميع تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بأعياد الثورة اليمنية المباركة.
وأشاد رئيس الأركان بانضباط وتفاني الضباط المتخرجين وحرصهم على اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التخصصية..
مشيداً بجهود القائمين على الدورة واهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمجال التدريب والتأهيل.. مؤكداً حرص قيادة الوزارة على دعم البرامج التدريبية في مختلف المجالات.
وأشار الفريق بن عزيز إلى أن مثل هذه الدورات تكسب أبطال الجيش المزيد من العلوم العسكرية وتجعلهم أكثر فعالية في ميدان المعركة.. لافتاً إلى حجم التضحيات الجسيمة التي قدمها الجيش اليمني عبر تاريخه في وجه مشروع الإمامة الكهنوتية.
حضر الحفل نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركن مفرح بحيبح.