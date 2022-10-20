عاجل .. تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف يرفض قرارات المجلس الرئاسي بتغيير اللواء أمين العكيمي ويوجه رسائل ساخنة للعليمي

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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في تطور جديد ومتسارع أعلن اليوم تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف ،رفضه القاطع تغيير اللواء أمين العكيمي، وقال التحالف السياسي في بيان وصل مأرب برس نسخة منه "نرفض اختزال المجلس العسكري الرئاسي بواحدية القرار في شأن تغيير محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي، لأنه مبني على صورة غير توافقية ، وصادر على منهجية الاقصاء بدعاوى لا يسندها عقل ولا منطق وكذلك يجهض كل جهود السلام التي أتى المجلس الرئاسي لتحقيقها.

كما دعت القوى السياسية بمحافظة الجوف رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التراجع عن القرار وإعادة الأمور في إدارة المحافظة على ماكانت عليه بناء على أهمية وضرورة المرحلة التي تمر بها البلاد عامة والجوف خاصة .

كما اكدت القوى السياسية في بيانها بالقول "نحن أبناء محافظة الجوف بمختلف مكوناتها السياسية والقبلية بأننا شركاء اصيلون في صف الشرعية ضد الإنقلاب الحوثي، ونرى ضرورة وجودنا واستمرارنا في حماية الشرعية الدستورية وأمن البلاد ونحذر المجلس الرئاسي من تلك المحاولات البائسة بإصداره لقرارات لا تلبي تطلعات الشعب ولا تخدم المعركة الوطنية والتي بلا شك ستقود الوطن الى مزالق لا تحمد عقباه وفي ذات الوقت ندعوه للوقوف على مسافة واحدة من كافة الاحزاب السياسية والقوى المجتمعية.

كما دعا البيان " القوى السياسية في ربوع اليمن على تغليب مصلحة الوطن عبر تحالفاتها لتنسيق جهودها ومناهضة ذلك الاقصاء ومواجهة العنف الإداري التعسفي الموجه ضد بعض الاحزاب وقواعدها والعمل لوضع الوطن فوق طموح الاشخاص والتنظيمات وتفويت الفرصة على الذين يحاولون الاقصاء والاستحواذ على مكتسبات الوطن دون تفويض شعبي.

كما طالبت القوى السياسية "المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ التوافقي الذي قام عليه وتأكيد سيادة حكم القانون وحماية المواطن والوطن .

مارب برس يعيد نشر بيان تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف.

بسم الله الرحمن الرحيم.

في ظل تحالف القوى السياسية في محافظة الجوف منذ الإعلان الى يومنا هذا مشاركين ومتابعين لمجريات الراهن السياسي في المحافظة وبصورة مباشرة من خطوط نيران جبهاتها التي لم نتخلف عن ركبها في صف الشرعية لمواجهة الإنقلاب الحوثي . لقد تابعنا القرار الأحادي للمجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي وما تمخض عنه من اقصاء ممنهج وتكريس لشمولية اساسها اقلية بإصدار قرارات لا تعبر عن ارادة أبناء محافظة الجوف مستغلين في ذلك مكانة المجلس الرئاسي ورهن ارادته لتمرير اجندة لاتعبر عن طموحات الشعب الذي يعد مصدراً وحيداً لشرعيته . جماهير الشعب اليمني نحن في تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف المكون من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومكونات قبلية وشخصيات قومية إيماناً منا بالمواطنة والتي هي أساس للحقوق والواجبات واتساقنا مع دورنا النضالي والسياسي عبر هذا البيان و نوضح الآتي:

أولا: نحن والتحالفات السياسية الأخرى والمكونات القبلية والقوى المجتمعية لنا الحق المتساوي في هذا الوطن دون قيد أو شرط أو حكر على الرأي ونؤكد على مساهمة الجميع في بنائه وقناعتنا أنه يسع الجميع.

ثانيا: لقد استمعنا لرؤية المجلس الرئاسي في كلمته الأولى للشعب ورأيه الإيجابي حينه في أنه لا يستثني أحدا في المشاركة ولن يقصي أي طرف والكل على مسافة واحدة وأن قراراته ستكون توافقية ولن تكون أحادية وأنها ستكون بموافقة أغلبية أعضاءه وهو ما خالف أثناء صدور قراره الأخير بتغيير محافظ الجوف.

ثالثاً: لقد أكد المجلس الرئاسي إلتزامه بالاتفاقيات التي تمت بين مكونات الشرعية شمالاً وجنوباً التي وقعت للسلام وكذلك الوضع في الاعتبار أهمية تحقيق السلام في كل اليمن. بناءاً على ما تقدم فإن تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف يعلن موقفه من ما تم كالآتي: