وكالة سبأ: الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ويصدر توجيهات لوزارة النفط «تفاصيل»

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،اجتمع اليوم الخميس برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومعه وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء الى احاطة حول المستجدات المحلية، والجهود الحكومية لتحسين الخدمات، والاوضاع المعيشية.

و تطرق الاجتماع الى خطط وزارة النفط والمعادن، لتطوير انظمة توزيع المشتقات النفطية، واليات الاستجابة للمتغيرات السعرية العالمية بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، وفق الوكالة.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعمل على تأمين المخزون النفطي الاستراتيجي، بما يكفل ضمان استقرار الامدادات الى الاسواق، وادارة الازمات الطارئة.

وعرض وزير النفط والمعادن، رؤية الوزارة لزيادة الطاقة الانتاجية، وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يساعد في تحسين مساهمة القطاع النفطي والمعدني في الناتج المحلي، وتعزيز التدخلات الحكومية الانمائية في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله.