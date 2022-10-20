محاولة اغتيال تستهدف مدير أمن محافظة شبوة السابق ومقتل نجله

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 332

نجا العميد عوض ذيبان، مدير أمن محافظة شبوة السابق، اليوم الخميس من محاولة اغتيال وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وأدى انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت سيارة تابعة للعميد ذيبان في حي "النصب" إلى مقتل نجله مبارك عوض ذبيان الذي كان يقودها، وإصابة اثنين آخرين.

ولم ترد معلومات اكثر حول الحادثة، او الجهة المتورطة في العملية.

ومنذ سيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات على شبوة في اغسطس الماضي، تعيش المحافظة انفلاتا امنيا غير مسبوق.