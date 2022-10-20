الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن مجلس دبي الرياضي ودبي "غلوب سوكر أووردز"، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2022.

وجاء مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، على رأس المرشحين، وسينافسه مهاجم بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني، الذي حل في المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2022، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة المرموقة سبع مرات، إضافة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في 2022:

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، كاسيميرو (ريال مدريد، مانشستر يونايتد)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، لويس دياز (ليفربول)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي)، سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند)، شيرو إيموبيلي (لاتسيو)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، هاري كين (توتنهام)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ، برشلونة)، رياض محرز (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول، بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) لوكا مودريتش (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، محمد صلاح (ليفربول)، سون هيونغ مين (توتنهام).

وسيتم خلال حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي سيقام في دبي في 17 نوفمبر المقبل، توزيع جوائز أخرى إضافة إلى جائزة أفضل لاعب وهي كالتالي.

• أفضل لاعب لدى جماهير

• أفضل لاعبة في العالم

• أفضل نادي كرة قدم للرجال

• أفضل نادي كرة قدم للسيدات

• أفضل مدرب

• أفضل رئيس نادي في العالم

• أفضل لاعب ناشئ

• أفضل مدير رياضي

• أفضل وكيل لاعبين

• أفضل كشاف نجوم

• أفضل صفقة انتقال في 2022