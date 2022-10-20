تصريحات لمعين عبدالملك حول نمو اقتصاد اليمن هي الأولى منذ اندلاع الحرب.. ماذا قال؟

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أن "الاقتصاد اليمني حقق لأول مرة هذا العام 2022 نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 بالمائة، ونتوقع أن يحقق خلال العام القادم نموا بنسبة 3 بالمائة”.

وأعلن معين عبد الملك، امس الأربعاء، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 2 بالمئة خلال العام 2022.

جاء ذلك في تصريحات لعبد الملك خلال ندوة افتراضية استعرض فيها “مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية وما حققته من نتائج إيجابية”، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأفاد عبد الملك، بأن الاقتصاد اليمني حقق لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 بالمائة”

وأضاف: نتوقع أن يحقق اقتصاد اليمن خلال العام القادم نموا بنسبة 3 بالمائة.

وشدد على أن الحكومة حريصة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار الإصلاحات.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015، يتم الإعلان عن تحقيق نمو في اقتصاد اليمن الذي شهد انكماشا خلال السنوات الماضية.

وحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فإن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 بالمئة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.