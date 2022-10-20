أعمال مريبة في جزيرة سقطرى اليمنية.. مهبط للطائرات ووصول عمال من جنسيات مختلفة

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أنشأت دولة الإمارات مهبط طيران جديد خاص بطائرات الهليوكبتر في منطقة نوجد بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.

حيث افتتح المندوب الإماراتي في الجزيزة الخاضغة لسيطرة الانتقالي "سعيد الكعبي" مهبط الطيران بحضور محافظ سقطرى "رأفت الثقلي" وعدد من مشائخ الأرخبيل.

تزامن ذلك مع وصول دفعة جديدة من عمال مؤسسة خليفة عبر طيران الخطوط الجوية الإماراتية إلى المحافظة.

وبحسب مصادر محلية فان فريق أجنبي يضم جنسيات مختلفة عربية وغربية وصلوا ايضا مطار سقطرى بغرض العمل في شركات مختصة بالأسماك والكهرباء.