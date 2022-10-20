تصريحات لمعين عبدالملك حول نمو اقتصاد اليمن هي الأولى منذ اندلاع الحرب.. ماذا قال؟ أعمال مريبة في جزيرة سقطرى اليمنية.. مهبط للطائرات ووصول عمال من جنسيات مختلفة مغامرة نجوم اليمن لحضور مونديال قطر بدراجاتهم الهوائية تتوقف مؤقتا في منفذ الوديعة! بيان لمؤتمر بكيل العام يعلن تضامنه الكامل مع الشيخ أمين العكيمي ويلوح بموقف أكثر صرامة قوات كييف تتقدم نحو خيرسون.. وموسكو تكشف عن عدد المسيرات الانتحارية الكشف عن تفاصيل اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأميركي وبحوزته أسلحة رونالدو يغادر المباراة قبل نهايتها عبر النفق .. وكلام صعب في انتظاره نقابة المعلمين تهدد بالعودة للاضراب الشامل والتصعيد اذا لم تلبي الحكومة مطالبهم الكشف عن قادة حوثيون متورطون في إدخال شحنة الحقن الملوثة إلي صنعاء استعداداًّ لفتح القنوات الرئيسية… الوكيل الفاطمي يطلع على عملية تنظيم تدفق المياه من سد مأرب لري موسم زراعة القمح وتغذية الآبار
أنشأت دولة الإمارات مهبط طيران جديد خاص بطائرات الهليوكبتر في منطقة نوجد بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.
حيث افتتح المندوب الإماراتي في الجزيزة الخاضغة لسيطرة الانتقالي "سعيد الكعبي" مهبط الطيران بحضور محافظ سقطرى "رأفت الثقلي" وعدد من مشائخ الأرخبيل.
تزامن ذلك مع وصول دفعة جديدة من عمال مؤسسة خليفة عبر طيران الخطوط الجوية الإماراتية إلى المحافظة.
وبحسب مصادر محلية فان فريق أجنبي يضم جنسيات مختلفة عربية وغربية وصلوا ايضا مطار سقطرى بغرض العمل في شركات مختصة بالأسماك والكهرباء.