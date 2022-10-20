مغامرة نجوم اليمن لحضور مونديال قطر بدراجاتهم الهوائية تتوقف مؤقتا في منفذ الوديعة!

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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يخوض ثلاثة شبان من اليمن تجربة فريدة من نوعها ،حيث يسافرون برا بدراجتهم الهوائية من بلادهم الى قطر لحضور مباريات المونديال القادم

والثلاثة هم نجوم المنتخب اليمني للتايكواندو"عمار فهد العنسي وشقيقه عمرو العنسي ، واللاعب الثالث محمد خالد القادري".

لكن هؤلاء اللاعبين عالقين في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية لليوم الثالث على التوالي.

وفق مصادر مأرب برس فان الثلاثة الشبان،ينتظرون تاشيرة الدخول الى الاراضي السعودية ليتجهوا بعدها إلى دولة قطر على متن دراجاتهم الهوائية لحضور كأس العالم 2022.

والد النجمان فهد العنسي قال اليوم الخميس في تصريح صحفي ان عمار وعمرو وصديقهم محمد خالد القادري يتواجدون الان في منفذ الوديعة لاستكمال إجراءات الدخول.

وتوقع العنسي ان يستمر السفر ما بين 17 – 20 يوما حتى يصلون الى دولة قطر .

وأضاف" انه تم التنسيق من قبل شهرين مع الجانب السعودي الذي بدوره طلب أوراق رسمية من إدارة الأندية التي ينتسبون اليها وتم موافاتهم بذلك .

ووصل نجوم اليمن إلى محافظة مأرب كأول محطة في مغامرته لتحقيق حلمهم بالوصول برا عبر دراجاتهم الهوائية للعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار “عالم واحد وطن واحد”.

وتأتي مغامرة الشقيقين عمار وعمرو وصديقهم محمد خالد بهدف حضور المونديال الذي ينطلق في قطر نهاية نوفمبر المقبل.

وانطلقت الرحلة من صنعاء ومرت بمأرب وهي في طريقها الى قطر لحضور التجمع الرياضي الأشهر في عالم الساحرة المستديرة.