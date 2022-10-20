بيان لمؤتمر بكيل العام يعلن تضامنه الكامل مع الشيخ أمين العكيمي ويلوح بموقف أكثر صرامة

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلن مؤتمر بكيل العام عن تضامنه مع رئيس مؤتمر بكيل، الشيخ امين العكيمي المحافظ السابق لمحافظة الجوف.

جاء ذلك في بيان صادر عن مؤتمر بكيل العام وقف فيه أمام تدعيات الأوضاع الراهنة ومستجداتها.

البيان وصف العكيمي بالرجل الذي قدم تضحيات كبيرة تخدم الوطن ليس على مستوى الجوف فقط بل على مستوى اليمن.. مشيدا بكل أدواره البطولية الذي قدمها خلال تولية قيادة محافظة الجوف ومواقفة الشجاعة أمام الانقلاب الكهنوتي للمليشيا الحوثية منذ انقلابها على الشرعية في العام 2014.

وقال: ولا يزال الشيخ امين العكيمي ثابتا صامدا في مواقفة ومبادئه وان المرحلة بحاجة إلي مثل هذه الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة حيث والشيخ امين العكيمي معروف مواقفة منذ قيام الجمهورية وحتى وقتنا الحاضر حيث وهو شخصية قبلية وحدوية منذ ما قبل الوحدة عندما قام بزيارة محافظة عدن في سنة 1980 م واشتهر بحل اغلب المشاكل القبلية واصلاح ذات البين في محافظات الجوف ومارب وشبوة وغيرها يمتلك العكيمي ثقل شعبي وقبلي في هذه المناطق ،وفق البيان.

وعدد بيان مؤتمر بكيل العام عدد من المهام التي انجزها الشيخ العكيمي طيلة السنوات الماضية، اهمها:

رئيس لجنة الوساطة بين أمن مأرب والاشراف ، وله دور كبير في ترسيم الحدود اليمنية السعودية، وحل النزاع في قضية مراد ال فجيح والنزاع بين الاشراف والمحابيب بمديرية الغيل وحل القضايا الداخلية بين قبيلة الشولان ،وقضية الأمن وقبيلة همدان. ووفق البيان كان العكيمي قد قاد معارك الجيش الوطني خلال الحرب مع مليشيا الحوثي من (2015وحتي الآن) وتحرير مساحات شاسعه من تراب الوطن.

مؤتمر بكيل العام استنكر بشده ما وصفها عملية الإقصاء الممنهجة للشخصيات الوطنية ودعا كل الأحرار للتضامن مع الشيخ امين العكيمي.

وقال انه اذا لم تستجاب مطالبنا فسيكون هناك اجتماع لكل مشايخ بكيل ويحدد له الزمان والمكان وفي الفترة القادمة ويكون لهم موقف أكثر صرامة من البيانات .