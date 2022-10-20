نقابة المعلمين تهدد بالعودة للاضراب الشامل والتصعيد اذا لم تلبي الحكومة مطالبهم

الخميس 20 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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لوحت نقابة المعلمين اليمنيين بالعودة للاضراب الشامل والتصعيد وصولاً للعصيان المدني واللجوء للقضاء في حال عدم تلبية الحكومة مطالبهم.

وفي بلاغ صحفي للنقابة رحبت بعودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الى العاصمة المؤقتة عدن، متوقعةً منه وبناءً على ما ورد في تصريحه عقب عودته سرعة صرف مرتبات المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في اسرع وقت.

وجاء في البلاغ الصحفي لنقابة المعلمين:" نؤكد على فخامة الرئيس رشاد العليمي مناشدتنا له توجيه الحكومة بتلبية جميع مطالبنا التي وردت في بياناتنا السابقة والتي تضمنتها مذكرتنا لفخامته نهاية الشهر سبتمبر الماضي.

كما جددت النقابة مناشدتها لمنظمات المجتمع المدني الدولية الحقوقية منها والانسانية، وعلى رأسها الامم المتحدة واليونيسف، الضغط على مليشيا الحوثي لصرف مرتبات جميع منتسبي التربية والتعليم في مناطق سيطرتهم وفقا للقانون الدولي، وعدم محاباة الحوثي على حساب حقوق منتسبي التعليم.

الجدير بالذكر ان نقابة المعلمين اليمنيين كانت قد اصدرت بيانين متتاليين خلال الشهرين الماضيين طالبت فيهما الحكومة بتلبية مطالب منتسبيها، كما وجهت مذكرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي نهاية شهر سبتمبر الماضي طالبت فيها بتحقيق مطالب ومستحقات منتسبيها.