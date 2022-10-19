استعداداًّ لفتح القنوات الرئيسية… الوكيل الفاطمي يطلع على عملية تنظيم تدفق المياه من سد مأرب لري موسم زراعة القمح وتغذية الآبار

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اطلع وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، اليوم، على عملية تدفق المياه من البوابة الرئيسية لسد مأرب ومنسوب المياه في السد التحويلي ( أ ) بمنطقة حاجبة، جنوب مدينة مأرب مع بداية الموسم الزراعي الجديد 2022/ 2023م .

وخلال الزيارة استمع الوكيل الفاطمي إلى شرح من مدير إدارة مشروع السد المهندس أحمد العريفي عن عملية تنظيم ضخ مياه السد لري الأراضي الزراعية وتغذية المياه الجوفية..

مشيرا أن كمية المياه التي سيتم ضخها من بحيرة السد ستصل إلى (75) مليون متر مكعب وفقاً لجدولة زمنية، بحيث يستمر فتح القناة الرئيسية أسبوعين ويغلق أسبوع، بهدف تغطية احتياج المزارعين أثناء موسم زراعة القمح الذي يستمر أربعة أشهر لري مساحة زراعية تقدر بنحو سبعة آلاف هكتار لمحصول القمح وبعض المحاصيل الأخرى.

وقد أكد الوكيل الفاطمي، على أهمية الاستغلال الأمثل لمياه السد وخاصة مع بداية موسم زراعة محصول القمح وتغذية المياه الجوفية للآبار في مديريتي مدينة مأرب والوادي بالإضافة إلى سد احتياجات المزارعين من المياه اللازمة لري المحاصيل الأخرى، عبر قنوات الري الممتدة من السدود الفرعية، بما يساعدهم في رفع الإنتاج من المحاصيل المختلفة..

داعياً المزارعين إلى تنظيف قنوات الري الفرعية للاستفادة من المياه، والاهتمام بترشيد استخدامها والحفاظ عليها.. إلى جانب تنظيم عملية الري،والتوسع في الرقعة الزراعية لمحصول القمح ومحاصيل الحبوب والفواكه والخضروات.