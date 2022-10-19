ورشة استشارية في مأرب لتعزيز سلامة المجتمع من الالغام والمتفجرات

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ورشة العمل الاستشارية المجتمعية الأولية والخاصة بتعزيز سلامة المجتمع من الألغام والعبوات المتفجرة المرتجلة، والتي تنظمها مؤسسة الاستجابة للاغاثة والتنمية فرع مأرب على مدى يومين في إطار مشروع تعزيز سلامة المجتمع الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وأكد الوكيل مفتاح على أهمية إقامة مثل هذه البرامج لحماية المجتمع من الالغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا الحوثي..

مؤكدا أن الالغام ستظل تحصد أرواح اليمنيين الأبرياء لعشرات السنين القادمة وتحتاج إلى تكاتف إقليمي ودولي لنزعها وإجبار مليشيا الحوثي على التوقف من زرعها بطرق عشوائية.

وكان مدير فرع مؤسسة الاستجابة حمزة محمد كعوان قد أشار إلى أن هذه الورشة الاستشارية تعتبر تدشينا لبرنامج حماية المجتمع الذي سيستمر 10 أشهر..

لافتا إلى أن الورشة الاستشارية يشارك فيها 100 مشارك ومشاركة يمثلون مكاتب السلطة المحلية المختلفة في المديريتين وممثلي منظمات مجتمع المدني.