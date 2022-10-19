الصين تهيمن على الذكاء الاصطناعي في احد دول الخليج وصحيفة روسية تكشف التفاصيل

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت صحيفة روسية عن تقرير أكدت فيه أن سلطات الإمارات العربية المتحدة غير قلقة من هيمنة الصين على المجال التكنولوجي وتسعى إلى إنشاء شراكات مع جميع اللاعبين الدوليين.

وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن التعاون مع الصين يأتي في وقت تقض فيه محاولات دول الخليج العربي اتباع سياسة خارجية مستقلة مضجع إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن إبداء واشنطن استعدادًا لمواصلة الضغط المتعدد الأطراف على العواصم العربية لن يؤدي إلا إلى تعميق الهوة بينهما.

وبخصوص العلاقات مع الصين؛ قال وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر العلماء، خلال محادثة جمعته مع صحيفة "نيهون كيزاي شيمبون" اليابانية إنه على الرغم من التحذيرات الأمريكية، تبدي بلاده اهتماما باستخدام التكنولوجيا الصينية.

وتعني هذه التصريحات أن أبو ظبي غير متخوفة من قدرة بكين أو أي شريك على الوصول إلى البيانات الحساسة في القطاعات الحيوية، وقد حفزت هذه الشكوك رفض واشنطن توريد مقاتلات "إف 35" إلى الإمارات. وتتزامن تصريحات عمر العلماء مع مناقشة شركاء واشنطن تداعيات فرض قيود هذا الشهر على بيع الرقائق اللازمة لإجراء البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات أشباه الموصلات الأخرى إلى الصين. وعليه؛ يحتاج مصنعو التكنولوجيا

الذين تشملهم هذه العقوبات الحصول على ترخيص تصدير خاص، وقد كشف مسؤولو إدارة بايدن علنًا أن الغرض من هذه القيود هو منع بكين بأي وسيلة من الحصول على رقائق تمكنها من تطوير مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الصحيفة أن القيادة الإماراتية حاولت تجاهل المخاوف من أن تعاونها متعدد الأطراف مع الصين يعيق علاقة أمنية وثيقة مع حليفها الخارجي، لكن وفقا لمعطيات زمن ما قبل الوباء التي نشرتها مجلة "الإيكونوميست" البريطانية؛ مثلت الإمارات "بوابة" لحوالي ثلثي الصادرات الصينية المتجهة نحو أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. في الشأن ذاته؛ يقدر المسؤولون الصينيون أن الاستثمار المباشر غير المالي لبلدهم في الإمارات يناهز نسبة 50 بالمئة من إجمالي الاستثمار الصيني في العالم العربي.