السعودية تفرج عن أحد قيادات الاخوان بحركة حماس

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 145

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن القيادي في حركة حماس محمد الخضري، الذي اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، ثم خفف الحكم لاحقا إلى 6 أعوام.

ووصل الخضري ونجله هاني إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في تغريدة على حسابه في "تويتر" ذكر أن الخضري تم الإفراج عنه وهو على متن الطائرة متجها إلى الأردن. وأضاف: "نثمّن عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن الدكتور محمد الخضري الممثل السابق للحركة لدى المملكة، سائلا المولى أن تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

وأشار إلى أن الأردن وافق على استقبال الخضري للعلاج، مضيفا: "نخصها بجزيل الشكر والعرفات".

ولفت إلى أن الأردن بمؤسساته الرسمية تابعت كافة التفاصيل، "وقدم مسؤولو الأردن الوقت والجهد الحثيث، وبادروا بكل ما يلزم من تسهيلات لدخول د. محمد الخضري إلى الأردن" .

وكان الخضري اعتقل مع نجله هاني، وعدد من الأشخاص الذين اتهمتهم الرياض، بالارتباط بحركة حماس، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن، وعدد منهم أخلي سبيلهم وجرى ترحيلهم من السعودية