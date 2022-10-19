الخارحية البريطانية : رفض مليشيات الحوثي تمديد الهدنة خطر على السلام وعلي تجنب أي تصعيد

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكدت روزي دياز الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن رفض الميليشيا تمديد الهدنة يعرض فرص السلام للخطر.

وشددت في تغريدات عبر تويتر الأربعاء، انه حان الوقت الآن لقيادات الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع الأمم المتحدة".

ودعت دياز جميع الأطراف إلى تجنب أي تصعيد، قائلة إن هذه تعتبر أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب وهذا ما يستحقه الشعب اليمني.

كما أشارت إلى رفض الحوثيين اقتراح التمديد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة أنه منذ إبريل/نيسان الماضي عاش اليمنيون بأمن أكبر وسافروا بحرية أكبر وتدفق النفط إلى الحديدة، وفق قولها.