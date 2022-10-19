الصين تهيمن على الذكاء الاصطناعي في احد دول الخليج وصحيفة روسية تكشف التفاصيل السعودية تفرج عن أحد قيادات الاخوان بحركة حماس الخارحية البريطانية : رفض مليشيات الحوثي تمديد الهدنة خطر على السلام وعلي تجنب أي تصعيد قرابة 40 منظنة تدعو إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في وفاة 20 طفلاً في مناطق سيطرة الحوثيين معلومات حول الإنفجار الذي اودى بحياة مدنيين بينهم أم وطفلتها وسط مدينة تعز خبير لغة الإشارة في اليمن عبدالواسع مجلي يترشح لرئاسة المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة سفينة وقود تدخل ميناء الحديدة بموافقة الحكومة والمليشيات تزعم انها سمحت لناقلة نفط بالرسو في ميناء غير خاضع لها تعقبيا على ماحدث لمرضى السرطان بصنعاء.. الحكومة تكشف معلومات عن قيادي حوثي متورط تميز يمني جديد في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم فيسبوك تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات
أكدت روزي دياز الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن رفض الميليشيا تمديد الهدنة يعرض فرص السلام للخطر.
وشددت في تغريدات عبر تويتر الأربعاء، انه حان الوقت الآن لقيادات الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع الأمم المتحدة".
ودعت دياز جميع الأطراف إلى تجنب أي تصعيد، قائلة إن هذه تعتبر أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب وهذا ما يستحقه الشعب اليمني.
كما أشارت إلى رفض الحوثيين اقتراح التمديد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة أنه منذ إبريل/نيسان الماضي عاش اليمنيون بأمن أكبر وسافروا بحرية أكبر وتدفق النفط إلى الحديدة، وفق قولها.