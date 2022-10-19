معلومات حول الإنفجار الذي اودى بحياة مدنيين بينهم أم وطفلتها وسط مدينة تعز

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توفي 4 مدنيين بينهم طفلة وأمها ، واصيب آخرون، اليوم الاربعاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية بأحد شوارع مدينة تعز.
وانفجرت عبوة ناسفة بدورية عسكرية وسط سوق القبة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم طفلة وامرأة.
ووفق مصدر طبي، فأن الطفلة في الثالثة من عمرها، توفيت متأثرة بإصابتها في الانفجار، وتوفيت والدتها ايضا.