خبير لغة الإشارة في اليمن عبدالواسع مجلي يترشح لرئاسة المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت اللجنة المسئولة عن المتابعة والاشراف على انتخابات المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة قائمة أسماء المرشحين للانتخابات القادمة، بينهم عبدالواسع محمد مجلي وهو خبير لغة اشارة من اليمن.

اللجنة قالت في منشور على صفحتها في فيسبوك-رصده محرر مأرب برس- انه تم قبول اسماء المرشحين بعد الفحص والتدقيق لأوراقهم والتأكد من استيفائهم لشروط الترشح لانتخابات المنظمة.

عبدالواسع مجلي المرشح لرئاسة مجلس ادارة المنظمة، نشر على حسابه في فيسبوك، أبرز ما تضمنه برنامجه الانتخابي، وتلخص في سبعة عناصر، من ضمنها استكمال كافة اللوائح والتشريعات الخاصة بالمنظمة، ثم العمل الجاد للوصول بالمنظمة الى اعتراف عربي ودولي.

ويتنافس كلا من عبدالواسع مجلي (يمني) وعبدالله عسيري (سعودي) على رئاسة مجلس ادارة المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة، فيما يتنافس اخرون على عضوية مجلس الإدراة.

يذكر أن المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة اعلنت في اغسطس العام 2018 عن انطلاق موقعها الالكتروني ودعت الصم ومترجمي لغة الإشارة العرب لسرعة الانضمام عبر أيقونة الأعضاء المنتسبين.