معلومات حول الإنفجار الذي اودى بحياة مدنيين بينهم أم وطفلتها وسط مدينة تعز خبير لغة الإشارة في اليمن عبدالواسع مجلي يترشح لرئاسة المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة سفينة وقود تدخل ميناء الحديدة بموافقة الحكومة والمليشيات تزعم انها سمحت لناقلة نفط بالرسو في ميناء غير خاضع لها تعقبيا على ماحدث لمرضى السرطان بصنعاء.. الحكومة تكشف معلومات عن قيادي حوثي متورط تميز يمني جديد في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم رسالة صحفي من داخل السجن تفضح مليشيات الانتقالي الجنوبي وتفند الأكاذيب وطلب موجه الى الرئيس العليمي فيسبوك تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات وداعاً للهواتف الذكية.. جوالك على عينك في 2030 الصحفي «أحمد ماهر»يُعري مليشيات الانتقالي - كشف حقيقة الإعترافات التي نشرت بلسانه وهذا ما طالب به من الرئيس «العليمي» فوضى ومظاهرات وشلل.. أولى نذر تداعي أوروبا تتكشف قبل “الشتاء الأصعب”
أعلنت اللجنة المسئولة عن المتابعة والاشراف على انتخابات المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة قائمة أسماء المرشحين للانتخابات القادمة، بينهم عبدالواسع محمد مجلي وهو خبير لغة اشارة من اليمن.
اللجنة قالت في منشور على صفحتها في فيسبوك-رصده محرر مأرب برس- انه تم قبول اسماء المرشحين بعد الفحص والتدقيق لأوراقهم والتأكد من استيفائهم لشروط الترشح لانتخابات المنظمة.
عبدالواسع مجلي المرشح لرئاسة مجلس ادارة المنظمة، نشر على حسابه في فيسبوك، أبرز ما تضمنه برنامجه الانتخابي، وتلخص في سبعة عناصر، من ضمنها استكمال كافة اللوائح والتشريعات الخاصة بالمنظمة، ثم العمل الجاد للوصول بالمنظمة الى اعتراف عربي ودولي.
ويتنافس كلا من عبدالواسع مجلي (يمني) وعبدالله عسيري (سعودي) على رئاسة مجلس ادارة المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة، فيما يتنافس اخرون على عضوية مجلس الإدراة.
يذكر أن المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة اعلنت في اغسطس العام 2018 عن انطلاق موقعها الالكتروني ودعت الصم ومترجمي لغة الإشارة العرب لسرعة الانضمام عبر أيقونة الأعضاء المنتسبين.