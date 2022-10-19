سفينة وقود تدخل ميناء الحديدة بموافقة الحكومة والمليشيات تزعم انها سمحت لناقلة نفط بالرسو في ميناء غير خاضع لها تعقبيا على ماحدث لمرضى السرطان بصنعاء.. الحكومة تكشف معلومات عن قيادي حوثي متورط تميز يمني جديد في مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم رسالة صحفي من داخل السجن تفضح مليشيات الانتقالي الجنوبي وتفند الأكاذيب وطلب موجه الى الرئيس العليمي فيسبوك تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات وداعاً للهواتف الذكية.. جوالك على عينك في 2030 الصحفي «أحمد ماهر»يُعري مليشيات الانتقالي - كشف حقيقة الإعترافات التي نشرت بلسانه وهذا ما طالب به من الرئيس «العليمي» فوضى ومظاهرات وشلل.. أولى نذر تداعي أوروبا تتكشف قبل “الشتاء الأصعب” بعد لبنان.. اتفاق إسرائيلي جديد مع دولتين عربيتين قرار أسترالي مفاجئ حول القدس يثير غضب إسرائيل ويدفعها للتحرك
وافقت الحكومة اليمنية على دخول سفينة وقود تحمل قرابة 30 ألف طن من البنزين إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقال مصدر أممي إن هذه السفينة الواصلة إلى الحديدة تعد الرابعة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، مطلع الشهر الجاري.
وكانت مليشيا الحوثي قد اتهمت التحالف بقيادة السعودية باحتجاز السفينة، بينما كانت في طريقها إلى موانئ الحديدة، بالرغم من حصولها على التصاريح الأممية.
وأثناء فترة سريان الهدنة، التي استمرت ستة أشهر، سهلت الحكومة دخول 55 سفينة مشتقات نفطية الميناء الخاضع لسيطرة المليشيا.
من جهتها، قالت مليشيا الحوثي إنها أصدرت توجيهات بالسماح لناقلة النفط "هانا بأن" بالرسو في ميناء بئر علي الخاضع لنفوذ الحكومة، لنقل شحنة من الوقود لمحطة كهرباء عدن.
وزعمت المليشيا، في بيان، أن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي تأكيداً على حرصها على تحييد الجانب الاقتصادي والخدمي، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وكانت المليشيا قد توعدت قبل نحو أسبوعين باستهداف أي سفينة شحن نفط من الموانئ اليمنية، والشركات العاملة، كما هددت باستهداف خطوط الملاحة الدولية، وذلك بعد رفضها تمديد الهدنة الأممية.