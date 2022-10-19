تعقبيا على ماحدث لمرضى السرطان بصنعاء.. الحكومة تكشف معلومات عن قيادي حوثي متورط

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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان حادثة مقتل اكثر من (18) طفل بجرعة ادوية ملوثة وزعتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على عدد من المستشفيات، يفتح باب التساؤلات حول مصير المليارات من الريالات التي يجنيها "صندوق دعم مرضى السرطان" الخاضع لسيطرة المليشيا، من رسوم عائدات شركات الاتصالات وصناعة السجائر والاسمنت.
وأضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي قامت بتعيين القيادي في صفوفها المدعو عبدالسلام المداني مسؤولاً عن صندوق دعم مرضى السرطان، والذي قام بدوره بالاستيلاء على المليارات من إيرادات الصندوق وتوجيهها لصالح مافيا الفساد في قطاع الصحة بقيادة طه المتوكل، وحرمان برامج مكافحة السرطان، والمصابين بهذا الداء الخطير، من خدماته".
وأشار الارياني إلى أن نهب مليشيا الحوثي لايرادات صندوق دعم مرضى السرطان، إلى جانب قرصنتها للادوية المجانية التي تقدمها منظمات دولية للمصابين بالمرض، وادارتها عمليات تهريب الأدوية الفاسدة والمقلدة عبر شركات مملوكة لقياداتها وتوزيعها في السوق المحلية، هي بمثابة عمليات قتل جماعي لمرضى السرطان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
واستغرب الارياني عدم صدور اي تعليق من المنظمات الدولية وعلى راسها منظمة الصحة العالمية إزاء فاجعة مقتل اطفال حقنوا بجرعة دواء فاسدة وزعتها مليشيا الحوثي..مجدداً المطالبة بملاحقة المسؤولين عن عمليات الفساد والعبث الذي تمارسه المليشيا في قطاع الصحة، دون اكتراث بمعاناة وارواح المدنيين الابرياء.
والثلاثاء الماضي قالت مصادر مطلعة إن أكثر من 40 طفلاً من مرضى سرطان الدم بوحدة اللوكيميا التابعة لمركز الأورام والكائنة في فناء مستشفى الكويت بصنعاء، تم حقنهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، بدواء منتهي الصلاحية من علاج "ميثوتركسيت".
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الطبية التابعة للحوثيين، قامت بالتستر على الحادثة عقب ظهور الأعراض على الأطفال، وهرعت إلى نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات العاصمة.
وأضافت أن ضحايا الحقنة ارتفع إلى 18 حالة وفاة حتى مساء الإثنين الماضي، فيما لايزال العشرات في العناية المركزة بعدد من مستشفيات صنعاء.
ونشر رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صور لبعض الأطفال الذين قال إنهم ضحية جرعة أدوية السرطان المنتهية.