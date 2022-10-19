قرار أسترالي مفاجئ حول القدس يثير غضب إسرائيل ويدفعها للتحرك

الأربعاء 19 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تخلت أستراليا عن اعتراف حكومتها السابقة بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، حسبما قال وزير الخارجية الأسترالي اليوم الثلاثاء، مما أثار استياء إسرائيل.

– قرار أسترالي حول القدس يثير غضب إسرائيل

وافقت حكومة حزب العمل اليساري على الاعتراف بتل أبيب كعاصمة مرة آخرى لإسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ: “إن مجلس الوزراء أكد أيضاً أن وضع القدس يجب أن يحل في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضافت وونغ: “أن أستراليا ظلت ملتزمة بحل ثنائي للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولن تدعم أي نهج يقوض هذا الاحتمال”.

– استياء إسرائيلي

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد عن خيبة أمله في تغيير موقف أستراليا، إذ قال في بيان “القدس هي العاصمة الأبدية غير المقسمة لإسرائيل ولن يغير ذلك شيء”، حسب ما نقله الإعلام العبري.

كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “إنها ستستدعي السفير الأسترالي بشأن هذه القضية”.

وفي المقابل، قال مسؤول فلسطيني كبير: “إنه يرحب بقرار أستراليا “وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية”.

واعترف رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2018، على الرغم من بقاء السفارة الأسترالية في تل أبيب.

ووصفت موونغ خطوة موريسون بأنها خارجة عن الخطوة الدولية و “مسرحية ساخرة” للفوز بالانتخاب الثانوي في منطقة سيدني التي تضم عدداً كبيراً من السكان اليهود.

والجدير ذكره أن التغيير جاء في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.