السعودية تُغضب مليشيات الحوثي بتحرك رسمي جديد

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طالبت السعودية مساء اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر، المجتمع الدولي الى تصنيف مليشيات الحوثي في اليمن جماعة إرهابية.
ودعا مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم، المجتمع الدولي إلى تصنيف “مليشيات الحوثي “ جماعة إرهابية ومقاطعتهم وتجفيف منابع تمويلهم
وجدد المجلس التأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.
تأتي الدعوة السعودية بعد أيام من زيارة وفد سعودي الى صنعاء، وآخر من صنعاء الى الرياض، لمناقشة موضوع الأسرى بين الطرفين.