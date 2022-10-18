مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع كفالات الأيتام في ثلاث محافظات يمنية السعودية تفجر غضب القائد العام للحرس الثوري الإيراني .. واعلام المملكة يصيب طهران بالذعر في مسابقه الكويت الدولية.. اليمن تحرز المرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم قبائل محافظة الجوف تدفق الى مطارح دهم للمطالبة بعودة اللواء أمين العكيمي وتعلن رقضها أي تغييرات تخالف التوافق الذي قام على اساسه مجلس القيادة الرئاسي تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الأممي. ومستجدات تجديد الهدنة السفير السعودي يبحث مع المبعوث الأممي تمديد وتوسيع هدنة اليمن الكويت تعلن موقفها بشأن قرار أوبك+ وتتضامن مع السعودية الرئيس العليمي يصل عدن ويدلي بأول تصريح ويتحدث عن التحسن المأمول في سعر صرف العملة الجرعة القاتلة.. شاهد صور مؤثرة من تشييع جثماني طفل فقد حياته بسبب أدوية السرطان المنتهية ووالده الذي لحق به مليشيا الحوثي تفجر صراعا قبليا في معقلها بمحافظة صعدة
بدأ مركز الملك سلمان سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب صرف الكفالات الشهرية للأيتام لعدد 212 يتيماً ويتيمة.
يأتي ذلك ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم الذي يستهدف كفالة 536 يتيمًا من الأسر المستفيدة في ثلاث محافظات يمنية(عدن ولحج ومأرب).
ويهدف المشروع إلى تقديم كفالة تعليمية ومعيشية لـ 536 يتيماً ، إضافة إلى دعم وتمكين 166 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديًا من خلال تدريبهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة عبر إيجاد فرص
عمل مستدامة لتوفير الدخل، وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية. حضر التدشين رضية النجار مسؤول الحماية والصحة بفرع مركز الملك سلمان بمأرب والدكتور / رضوان الدواسي مدير مكتب مؤسسة يماني للتنمية بمحافظة مأرب.
هذا ويستمر مشروع صرف الكفالات النقدية لمدة عام كامل، مساهمةً في تحسين الظروف المعيشية والتعليمية للأيتام.