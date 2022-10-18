مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع كفالات الأيتام في ثلاث محافظات يمنية

الثلاثاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 153

بدأ مركز الملك سلمان سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب صرف الكفالات الشهرية للأيتام لعدد 212 يتيماً ويتيمة.

يأتي ذلك ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم الذي يستهدف كفالة 536 يتيمًا من الأسر المستفيدة في ثلاث محافظات يمنية(عدن ولحج ومأرب).

ويهدف المشروع إلى تقديم كفالة تعليمية ومعيشية لـ 536 يتيماً ، إضافة إلى دعم وتمكين 166 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديًا من خلال تدريبهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة عبر إيجاد فرص

عمل مستدامة لتوفير الدخل، وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية. حضر التدشين رضية النجار مسؤول الحماية والصحة بفرع مركز الملك سلمان بمأرب والدكتور / رضوان الدواسي مدير مكتب مؤسسة يماني للتنمية بمحافظة مأرب.

هذا ويستمر مشروع صرف الكفالات النقدية لمدة عام كامل، مساهمةً في تحسين الظروف المعيشية والتعليمية للأيتام.