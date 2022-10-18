في مسابقه الكويت الدولية.. اليمن تحرز المرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم

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في تألقٍ جديد، واستحقاقٍ كبير للجمهورية اليمنية، وبمتابعة معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، أحرز القارئ الشيخ أبو بكر بن علي الظبي، المرتبة الأولى في مسابقه الكويت الدولية في حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات العشر المتواترة.
وهنأ معالي الوزير شبيبة في اتصال هاتفي جميع المشاركين في المسابقة القرآنية، موجهًا إدارة التحفيظ بالوزارة بإعداد تكريم يليق بهذا الإنجاز الكبير وبصانعيه.
وأوضح الدكتور معين آل ترك مدير عام إدارة التحفيظ بوزارة الأوقاف والإرشاد، أن اليمن حصلت خلال الأسابيع الماضية على عدة جوائز لمشاركتها الفاعلة والمتميزة في المحافل الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، كان آخرها مسابقة الملك محمد السادس الدولية بالدار البيضاء، ومسابقة الملك عبدالعزيز الدولية بمكة المكرمة، ومسابقة تركيا الدولية في اسطنبول .
وشارك في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده في نسختها الـ١١، التي انطلقت خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٩ أكتوبر الجاري، أسامة أحمد محمد الوصابي في فئة الحفظ الكامل مع التجويد، وأسهمت اليمن أيضًا في الورش العلمية للمسابقة، حيث قدم الدكتور محمد الأهدل شرحًا لكتاب (الفرائد الحسان في عد آي القرآن الكريم)، بينما قدم الدكتور بشير الحميري شرحًا لكتاب (المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار).
كما حضرت اليمن كمحكم في المسابقة الدولية، بمشاركة الشيخ الدكتور محمد يحيى جمعان نائب رئيس مشيخة الإقراء، ومدير مركز تبيان للقراءات والدراسات القرآنية.