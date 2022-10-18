في مسابقه الكويت الدولية.. اليمن تحرز المرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم قبائل محافظة الجوف تدفق الى مطارح دهم للمطالبة بعودة اللواء أمين العكيمي وتعلن رقضها أي تغييرات تخالف التوافق الذي قام على اساسه مجلس القيادة الرئاسي تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الأممي. ومستجدات تجديد الهدنة السفير السعودي يبحث مع المبعوث الأممي تمديد وتوسيع هدنة اليمن الكويت تعلن موقفها بشأن قرار أوبك+ وتتضامن مع السعودية الرئيس العليمي يصل عدن ويدلي بأول تصريح ويتحدث عن التحسن المأمول في سعر صرف العملة الجرعة القاتلة.. شاهد صور مؤثرة من تشييع جثماني طفل فقد حياته بسبب أدوية السرطان المنتهية ووالده الذي لحق به مليشيا الحوثي تفجر صراعا قبليا في معقلها بمحافظة صعدة السعودية تستهدف 11 قراراً جديداً للتوطين تشمل هذه المهن قتلوها أمام أطفالها.. استغاثة أم من الحوثيين تهز الشارع اليمني
احتشدت قبائل دهم في منطقة العايل شمال محافظة الجوف في اللقاء القبلي الأول لمطارح دهم للمطالبة بعودة الشيخ أمين العكيمي المحتجز لدى السعودية منذ عام.
وطالبت قبائل دهم رفع القيود عن اللواء العكيمي والسماح له بالخروج والدخول للمحافظة تقديراً لمواقف قبيلة دهم، وتقديراً لجهود وتضحيات الشيخ/ امين العكيمي في مواجهة مشروع الحوثي الانقلابي المدعوم من إيران.
واستنكروا ما وصفوه بتجاهل أبناء محافظة الجوف واعادة سياسة الحرمان والتهميش التي تعرضت لها المحافظة وتجاهل التضحيات التي قدمتها قبائل دهم وأبطالها وفي المقدمة الشيخ/ أمين بن علي العكيمي .
واكدوا رفضهم اي تغييرات تخالف التوافق الوطني الذي قام على اساسه مجلس القيادة الرئاسي ومخرجات التي اعتبرت الاولوية لابناء المحافظات ادارة محافظاتهم.
وابدت قبائل دهم استعدادها الكامل لتحرير محافظة الجوف تحت ظل القيادة الشرعية اليمنية وقيادة التحالف العربي.
واكدوا على إستمرارية مطارحهم حتى تحقيق الأهداف المرجوه منه برفع القيود على الشيخ / أمين العكيمي.. مشيدين بالعلاقة بين اليمن والمملكة وموقفها المساند في دعم اليمن في مواجهة المد الفارسي.
واعتبرت أن الإقدام على مثل هكذا أعمال تمس كرامة القبائل وتعزعزع العلاقات القائمة بين المملكة وجميع قبائل الجوف بحتجازها احد مشائخها يمثل أحد أبرز مشايخ وأعيان الجوف.