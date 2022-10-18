تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الأممي. ومستجدات تجديد الهدنة 

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في بلادنا ونتائج
الجهود التي يبذلها المبعوث في سعيه نحو تجديد الهدنة الأممية في ظل تعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة العروض والمقترحات التي قدمت لتمديد وتوسيع الهدنة.
وأوضح بن مبارك، أنه وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تجديد الهدنة انطلاقاً من حرصها على تخفيف المعاناة عن كافة المواطنين وخاصة ممن هم في مناطق سيطرة هذه المليشيات، إلا أن تمديد الهدنة اصطدم بتبعية هذه المليشيات للنظام الإيراني ، وهو ما يؤكده رفضها حتى الآن لكافة العروض التي طُرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة.
من جهته، استعرض المبعوث الاممي الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة..
مجدداً التزامه بمواصلة الجهود وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام خدمة لتطلعات الشعب اليمني.