السفير السعودي يبحث مع المبعوث الأممي تمديد وتوسيع هدنة اليمن

الثلاثاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 211

بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مع المبعوث الأممي هانس غروندبيرج ،في الرياض مستجدات الأوضاع اليمنية ومساعي توسيع وتمديد الهدنة في البلاد.

ووفق ما نشره آل جابر، على حسابه في تويتر، امس الاثنين فإنه أكد للمبعوث "استمرار دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن".

وقال أنه ناقش معه "ما تحقق من فوائد للشعب اليمني الشقيق خلال الهدنة والفوائد الكبيرة في مقترح المبعوث الأممي الذي لا تزال المليشيات الحوثية ترفضه".