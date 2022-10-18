السفير السعودي يبحث مع المبعوث الأممي تمديد وتوسيع هدنة اليمن

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بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مع المبعوث الأممي هانس غروندبيرج ،في الرياض مستجدات الأوضاع اليمنية ومساعي توسيع وتمديد الهدنة في البلاد.
ووفق ما نشره آل جابر، على حسابه في تويتر، امس الاثنين فإنه أكد للمبعوث "استمرار دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن".
وقال أنه ناقش معه "ما تحقق من فوائد للشعب اليمني الشقيق خلال الهدنة والفوائد الكبيرة في مقترح المبعوث الأممي الذي لا تزال المليشيات الحوثية ترفضه".